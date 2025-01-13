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В Приднестровье сообщили о критической ситуации в регионе

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. В Приднестровье после прекращения поставок газа сложилась критическая ситуация, заявил глава правительства непризнанной республики Александр Розенберг на заседании оперштаба.

Источник: Sputnik

«Республика находится в очень непростых, практически критических условиях», — приводит его слова пресс-служба правительства ПМР.

Розенберг обратил внимание на то, что прекращение поставок газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением производящих продукты питания. В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства.

«В первую очередь обеспечиваются население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — уточнил глава правительства.

По его словам, для некоторых предприятий ввели ночной график работы — это ЗАО «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Софтшуз» и другие.

«В ближайшее время в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия», — добавил Розенберг.

С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.