В Приднестровье сообщили о критической ситуации в регионе

«Республика находится в очень непростых, практически критических условиях», — приводит его слова пресс-служба правительства ПМР.
Розенберг обратил внимание на то, что прекращение поставок газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением производящих продукты питания. В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства.
«В первую очередь обеспечиваются население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — уточнил глава правительства.
По его словам, для некоторых предприятий ввели ночной график работы — это ЗАО «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Софтшуз» и другие.
«В ближайшее время в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия», — добавил Розенберг.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.