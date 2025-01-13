Фицо пригласил Зеленского на встречу

«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на переговоры», — говорится в тексте открытого письма, опубликованного Фицо на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
«Такая встреча создаст хорошие предпосылки для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины, о возможных технических решениях, берущих во внимание окончание действия договора между компетентными украинской и российской компаниями к 31 декабря 2024 года, о влиянии остановки транзита газа через Украину на снижающуюся конкурентоспособность европейской экономики и о развитии двусторонних словацко-украинских отношений», — добавил словацкий премьер.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту «авантюру» с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
«Газпром» 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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