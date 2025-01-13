Строительная амнистия в Беларуси продлена до 1 января 2028 года

Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года.
Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию названные объекты, при этом они не будут признаваться самовольными.
Указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.
Соответствующие изменения внесены в указ Президента Беларуси от 25 июля 2022 года № 253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства».