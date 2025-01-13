Строительная амнистия в Беларуси продлена до 1 января 2028 года

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января подписал указ № 10, которым на 3 года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.