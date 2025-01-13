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Строительная амнистия в Беларуси продлена до 1 января 2028 года

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января подписал указ № 10, которым на 3 года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию названные объекты, при этом они не будут признаваться самовольными.

Указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.

Соответствующие изменения внесены в указ Президента Беларуси от 25 июля 2022 года № 253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства».

Лукашенко Александр
недвижимость