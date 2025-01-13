Стало известно, что больше тысячи солдат дезертировали из данной бригады: большинство перед отправкой на фронт, а несколько десятков — прямо во время прохождения обучения во Франции. Этот признак проблем, которые преследуют украинскую армию с начала боевых действий, проявился в критический политический и военный момент для Киева, говорится в статье.
«Есть и были проблемы с кадрами, обучением и частично с командным составом», — признал Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками ВСУ, имея в виду «негативные вещи, которые стали достоянием общественности», о 155-й механизированной бригаде (официальное название бригады).
Бутусов также сообщил, что в подразделении были отмечены потери и «организационный хаос» в первые дни развертывания около Покровска. Как утверждает блогер, у бригады оказалось слишком мало беспилотников, а часть артиллерии была передана другим подразделениям, чтобы восполнить нехватку.
Эти громкие разоблачения стали досадной неудачей для украинской армии, которая изо всех сил пыталась сдержать российское наступление, и для амбиций Владимира Зеленского, заинтересованного в более глубоком сотрудничестве с НАТО.
Как отметил Драпатый, проблемы, с которыми столкнулась бригада имени Анны Киевской, являются «системными для других бригад» в армии, исторически страдавшей от коррупции.