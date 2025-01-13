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France 24: в элитной украинской бригаде разразился скандал с дезертирством

Бригада имени Анны Киевской, о создании которой президент Франции Эммануэль Макрон объявил во время прошлогодних торжеств по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, должна была стать флагманским подразделением украинской армии — благодаря солдатам, прошедшим подготовку во Франции, и поддержке со стороны французского и украинского президентов. Однако всего через несколько месяцев после создания, ее потряс громкий скандал, пишет France 24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Стало известно, что больше тысячи солдат дезертировали из данной бригады: большинство перед отправкой на фронт, а несколько десятков — прямо во время прохождения обучения во Франции. Этот признак проблем, которые преследуют украинскую армию с начала боевых действий, проявился в критический политический и военный момент для Киева, говорится в статье.

«Есть и были проблемы с кадрами, обучением и частично с командным составом», — признал Михаил Драпатый, командующий Сухопутными войсками ВСУ, имея в виду «негативные вещи, которые стали достоянием общественности», о 155-й механизированной бригаде (официальное название бригады).

Образ «уникальной», элитной бригады был разрушен в декабре 2024 года, когда военный блогер Юрий Бутусов заявил, что из подразделения дезертировали 1700 солдат, в том числе 50 во время обучения во Франции. Позже Париж подтвердил, что во время учений произошло «несколько десятков» случаев дезертирства, но назвал это «незначительным» явлением.

Бутусов также сообщил, что в подразделении были отмечены потери и «организационный хаос» в первые дни развертывания около Покровска. Как утверждает блогер, у бригады оказалось слишком мало беспилотников, а часть артиллерии была передана другим подразделениям, чтобы восполнить нехватку.

Эти громкие разоблачения стали досадной неудачей для украинской армии, которая изо всех сил пыталась сдержать российское наступление, и для амбиций Владимира Зеленского, заинтересованного в более глубоком сотрудничестве с НАТО.

Дезертирство и низкий моральный дух — чувствительные темы для украинской армии, которая мучается из-за нехватки личного состава и споров вокруг непопулярных методов набора.

Как отметил Драпатый, проблемы, с которыми столкнулась бригада имени Анны Киевской, являются «системными для других бригад» в армии, исторически страдавшей от коррупции.

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