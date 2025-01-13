France 24: в элитной украинской бригаде разразился скандал с дезертирством

Стало известно, что больше тысячи солдат дезертировали из данной бригады: большинство перед отправкой на фронт, а несколько десятков — прямо во время прохождения обучения во Франции. Этот признак проблем, которые преследуют украинскую армию с начала боевых действий, проявился в критический политический и военный момент для Киева, говорится в статье.