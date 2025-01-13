«Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию “Русская” в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно», — сказал он.
По словам представителя Кремля, это новое звено в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на «Северном потоке», представляющее опасность для потребителей в Европе.
Это остановка транзита газа, компрессорных станций в Судже и так далее и тому подобное. Бенефициарами являются США, которые значительно, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам.
Он напомнил, что накануне эту тему обсуждали глава МИД Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан, а также руководитель «Газпрома» Алексей Миллер со своим визави в турецкой компании Botas.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Отмечается, что все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. При этом никто не пострадал.
Сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме, резюмировали в министерстве.
«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда «кубов» ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на «Северных потоках» он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.