В Кремле прокомментировали попытку Киева атаковать станцию «Русская»

«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда «кубов» ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на «Северных потоках» он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.