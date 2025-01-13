Вице-премьер Молдавии обсудил сотрудничество с помощником госсекретаря США

«Вице-премьер Михай Попшой встретился с Джеймсом О’Брайеном, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В ходе беседы с представителем Госдепартамента США министр иностранных дел Молдавии рассказал о перспективах повышения уровня двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, о действиях, предшествующих следующему заседанию Стратегического диалога Молдавия — США, а также об открытии генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто», — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.