Последние зарубежные новости за 13 января 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы
Европа рискует столкнуться с энергетическим дефицитом, несмотря на сниженные цены и запасы газа для этой зимы. Быстрое расходование запасов из-за холодов грозит сорвать планы на пополнение хранилищ, что может вытеснить бедные страны с рынка СПГ.
Volkskrant: Нидерланды могут попасть под санкции США
Нидерланды рискуют попасть под санкции США из-за размещения МУС в Гааге. Законопроект, направленный против действий суда в отношении Израиля, может затронуть сотрудников правоохранительных органов и НПО, участвующих в работе МУС.
Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по Украине
ЕС опасается, что Трамп после инаугурации начнет переговоры с Путиным по Украине без участия Европы. Большинство лидеров ЕС ясно дали понять о желании избежать переговоров в ограниченном составе «в минском стиле».
WP: пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков
Пожар в районе Палисейдс, Лос-Анджелес, мог возникнуть из-за повторного возгорания. Новый очаг находится рядом со старым, причиной могли стать фейерверки в Новый год.
Reuters: шесть стран ЕС призвали приостановить санкции против Сирии
Шесть стран ЕС предложили приостановить санкции против Сирии в транспорте, энергетике и банковской сфере, сохранив меры против Асада. Обсуждение пройдет 27 января на встрече в Брюсселе.