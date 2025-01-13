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Последние зарубежные новости за 13 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 13 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы

Источник: Reuters

Европа рискует столкнуться с энергетическим дефицитом, несмотря на сниженные цены и запасы газа для этой зимы. Быстрое расходование запасов из-за холодов грозит сорвать планы на пополнение хранилищ, что может вытеснить бедные страны с рынка СПГ.

Volkskrant: Нидерланды могут попасть под санкции США

Источник: AP 2024

Нидерланды рискуют попасть под санкции США из-за размещения МУС в Гааге. Законопроект, направленный против действий суда в отношении Израиля, может затронуть сотрудников правоохранительных органов и НПО, участвующих в работе МУС.

Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по Украине

Источник: Freepik

ЕС опасается, что Трамп после инаугурации начнет переговоры с Путиным по Украине без участия Европы. Большинство лидеров ЕС ясно дали понять о желании избежать переговоров в ограниченном составе «в минском стиле».

WP: пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков

Источник: AP 2024

Пожар в районе Палисейдс, Лос-Анджелес, мог возникнуть из-за повторного возгорания. Новый очаг находится рядом со старым, причиной могли стать фейерверки в Новый год.

Reuters: шесть стран ЕС призвали приостановить санкции против Сирии

Источник: РИА "Новости"

Шесть стран ЕС предложили приостановить санкции против Сирии в транспорте, энергетике и банковской сфере, сохранив меры против Асада. Обсуждение пройдет 27 января на встрече в Брюсселе.