Последние зарубежные новости за 13 января 2025 года: свежие события текущего дня

Европа рискует столкнуться с энергетическим дефицитом, несмотря на сниженные цены и запасы газа для этой зимы. Быстрое расходование запасов из-за холодов грозит сорвать планы на пополнение хранилищ, что может вытеснить бедные страны с рынка СПГ.