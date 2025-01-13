Миллионеры из Калифорнии тратят 2 тысячи долларов в час на частных пожарных

Магнат недвижимости Рик Карузо, бывший комиссар по водным ресурсам США и откровенный критик городских мер по борьбе с пожарами, подвергся аналогичной критике в интернете после того, как New York Times сообщила, что он тоже нанял частную компанию для защиты своего дома от пламени. «Жаль, что у меня не было частных пожарных, чтобы защитить мои инвестиции в брюки за 2 доллара. Все, что у меня есть, — это сломанный зонтик и пульверизатор, наполненный водой из-под крана», — язвительно заметил один из пользователей на X.