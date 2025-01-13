Миллионеры из Калифорнии тратят 2 тысячи долларов в час на частных пожарных

Частные компании по противопожарной охране часто заключают контракты с государственными и местными органами власти для помощи в борьбе с лесными пожарами, но в последние годы калифорнийские пожарные фирмы начали предлагать услуги «по вызову». Они готовы прибыть к состоятельными клиентам со своими собственными запасами воды, грузовиками, шлангами, огнетушащими химикатами и другим оборудованием промышленного класса. Однако эти «герои по найму» имеют высокую цену, а некоторые организации берут за свои услуги 2000 долларов в час, сообщает Daily Mail.
Репортер San Francisco Chronicle наблюдал за одним домом, оснащенным распылителями воды, которые постоянно заливали крышу, в то время как специалисты стояли всю ночь, контролируя происходящее. Другие фирмы распыляют на ландшафт средства из толстых огнеупорных материалов, сообщает LA Times. Но по мере того, как разгораются пожары, те, кто их нанимает, испытывают критику со стороны простых людей, более 100 тысяч из которых были вынуждены бежать, оставив свои дома под слабой защитой перегруженной пожарной службы, отмечает New York Post.
Миллионер и инвестор в недвижимость Кит Вассерман вызвал вспышку возмущения соседей, наняв частных пожарных, чтобы спасти его дом в Пасифик Палисейдс. «Есть ли у кого-нибудь доступ к частным пожарным для защиты нашего дома в Пасифик Палисейдс? Здесь нужно действовать быстро. У всех соседей горят дома. Выплачу любую сумму. Спасибо», — написал он в своем аккаунте X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), пост, который позже удалил. «Невероятная наглость, — прокомментировал один из пользователей. — Его семью эвакуировали, и он пытается нанять частных пожарных, чтобы рисковать их жизнями, чтобы спасти дом, который он наверняка застраховал».
Магнат недвижимости Рик Карузо, бывший комиссар по водным ресурсам США и откровенный критик городских мер по борьбе с пожарами, подвергся аналогичной критике в интернете после того, как New York Times сообщила, что он тоже нанял частную компанию для защиты своего дома от пламени. «Жаль, что у меня не было частных пожарных, чтобы защитить мои инвестиции в брюки за 2 доллара. Все, что у меня есть, — это сломанный зонтик и пульверизатор, наполненный водой из-под крана», — язвительно заметил один из пользователей на X.
Напомним, что 24 человека погибли, не менее 16 пропали без вести в результате одних из самых смертоносных пожаров в истории Калифорнии. Огонь уничтожил более 7 тысяч угодий и 12 тысяч строений. Пожарные Калифорнии готовятся к возвращению опасных ветров, которые могут снова разжечь лесные пожары до угрожающих масштабов.