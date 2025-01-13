ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена

С конца 2023 года йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где уже более 15 месяцев продолжаются боевые действия. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.