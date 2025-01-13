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ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв — РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, за пределами территории еврейского государства, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена силами ВВС за пределами израильской территории. Сирены были активированы в соответствии с протоколом», — говорится в сообщении.

С конца 2023 года йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где уже более 15 месяцев продолжаются боевые действия. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в ходе которых были нанесены многочисленные удары по объектам хуситов в разных районах Йемена.