Салливан заявил, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 лет

Он отметил, что в настоящее время ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущают серьезную нехватку личного состава, и эта проблема «за последний год стала более острой».
«В конечном итоге это суверенное решение, которое должна принять Украина даже если мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами», — сказал Салливан.
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
Власти США неоднократно призывали снизить минимальных возраст мобилизации на Украине до 18 лет. В начале декабря 2024 года госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Киеву предстоит принять сложные решения относительно мобилизации, но эти шаги необходимы.
В том же месяце уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что снижение возраста мобилизации «лишит страну будущего». В то же время украинский президент Владимир Зеленский считает, что главная проблема ВСУ не недостаток военных, а нехватка оружия для них.