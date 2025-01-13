НАТО в июне определит новые цели по вооружениям и оборонным расходам

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. НАТО определит новые цели по вооружениям и оборонным расходам на саммите альянса
НАТО намерена «принять решение о новых целях по оружию и численности сил к лету этого года», цитирует его агентство. «Мы постараемся достичь соглашения перед саммитом в Гааге, чтобы, если останутся какие-то проблемы, оставить лидерам возможность их разрешить», — продолжил Бауэр.
Reuters напоминает, что в 2023 году страны НАТО одобрили новые секретные военные планы, которые определяют, как альянс будет отвечать на «нападение России». При подготовке этих планов была выявлена «нехватка [у НАТО] средств ПВО, дальнобойных ракет, войсковых подразделений, боеприпасов, логистических возможностей и средств шифрованной цифровой связи». Для ликвидации этих пробелов, которые лишь углубились в связи с передачей части вооружений НАТО Украине, альянс намерен повысить обязательный уровень военных расходов.
«По сути, мы просто поможем людям понять, почему НАТО надо больше 2%», — сказал Бауэр.
Он не подтвердил напрямую, что в настоящий момент в Брюсселе «обсуждается показатель 3% ВВП», однако отметил, что 3% ВВП «страны НАТО тратили сразу после холодной войны — в начале 90-х годов». По его словам, если оборонные расходы НАТО будут доведены до 3% ВВП, это даст альянсу «дополнительные 8,6 трлн долларов на военные нужды».
В настоящее время в НАТО и ЕС развернута мощная кампания с требованием ускорения процесса милитаризации экономики Европы и резкого увеличения оборонных расходов. Так, избранный президент США Дональд Трамп уже заявил, что европейцы должны тратить на оборону 5% ВВП, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам ЕС, что без США им придется тратить на оружие 10% ВВП или «идти на курсы русского», а глава Европейского совета Антониу Кошта призвал превратить милитаризацию Европы в драйвер повышения конкурентоспособности ЕС и назвал ее «общим благом» для всех европейцев.