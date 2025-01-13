В настоящее время в НАТО и ЕС развернута мощная кампания с требованием ускорения процесса милитаризации экономики Европы и резкого увеличения оборонных расходов. Так, избранный президент США Дональд Трамп уже заявил, что европейцы должны тратить на оборону 5% ВВП, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам ЕС, что без США им придется тратить на оружие 10% ВВП или «идти на курсы русского», а глава Европейского совета Антониу Кошта призвал превратить милитаризацию Европы в драйвер повышения конкурентоспособности ЕС и назвал ее «общим благом» для всех европейцев.