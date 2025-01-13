Песков назвал атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока» актом энерготерроризма

Украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» — входную точку проходящего по дну Черного моря «Турецкого потока». Одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. После подрыва «Северных потоков» в 2022 году и прекращения транзита российского газа через территорию Украины в январе 2025-го «Турецкий поток» остается единственным газопроводом, снабжающим газом из РФ Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Как на атаку отреагировали в ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».