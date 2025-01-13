Мишустин прилетел во Вьетнам

В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.