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Мишустин прилетел во Вьетнам

ХАНОЙ, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел во Вьетнам с официальным визитом, который продлится с 14 по 15 января, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В ходе предстоящего визита российская и вьетнамская стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое, научно-технологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.

Ожидается, что в ходе визита российский премьер проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.

Мишустин Михаил