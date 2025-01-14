Глава МИД обсудил перспективы повышения уровня двусторонних отношений Молдовы и США

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Перспективы углубления двусторонних отношений Молдовы и США на уровне стратегического партнерства обсудили в Кишиневе глава Министерства иностранных дел республики вице-премьер Михай Попшой и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.