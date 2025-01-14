Глава МИД обсудил перспективы повышения уровня двусторонних отношений Молдовы и США

«В ходе встречи официальные лица обсудили перспективы углубления двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства, действия по подготовке к следующему заседанию стратегического диалога Республика Молдова — Соединенные Штаты Америки, а также открытие генеральных консульств в Чикаго и Сакраменто».
Глава молдавской дипломатии поблагодарил за помощь, оказанную Молдове Соединенными Штатами, в особенности в энергетическом секторе, в проектах по взаимоподключению энергетической системы республики с европейской.
Официальные лица также обсудили текущую обстановку в регионе и поддержку США в укреплении демократических институтов и содействии реформам в Молдове.