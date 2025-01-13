Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Байден осознавал, что подталкивает мир к ядерному конфликту

Официальный представитель МИД РФ добавла, что президент США в финальной внешнеполитической речи признал, что осознано шел на провокации, поддерживая Украину.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден осознавал, что поддержкой киевского режима подталкивал мир к ядерной пропасти, но все равно разжигал конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, — отметила дипломат в Telegram-канале. — Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт».

дипломатия