«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, — отметила дипломат в Telegram-канале. — Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт».