Захарова: Байден осознавал, что подталкивает мир к ядерному конфликту

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден осознавал, что поддержкой киевского режима подталкивал мир к ядерной пропасти, но все равно разжигал конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, — отметила дипломат в Telegram-канале. — Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт».