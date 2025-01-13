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Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

В соответствующем документе говорится, что участие Швейцарии в проекте принесет «существенную добавочную стоимость».

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Решение об этом принял Совет ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте “военной мобильности” в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», — говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.

Проект «военной мобильности», известный также под названием «военного Шенгена», является стержнем программы PESCO. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Проект начал разрабатываться ЕС и НАТО в 2018 году.

До начала Россией специальной военной операции на Украине к нему уже присоединились США, Канада, Великобритания и Норвегия.

НАТО