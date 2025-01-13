Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте “военной мобильности” в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», — говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.