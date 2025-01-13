Байден заявил, что США стремились избежать войны между двумя ядерными державами

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в начале кризиса на Украине перед ним стояла задача «избежать войны между двумя ядерными державами».
«У меня было две задачи: одна — сплотить мир и защитить Украину, другая — избежать войны между двумя ядерными державами. Сегодня мы сделали и то, и другое», — сказал он.
Байден выступил в понедельник в Госдепартаменте США с прощальной речью по вопросам внешней политики в преддверии передачи полномочий следующему главе вашингтонской администрации Дональду Трампу.