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Байден заявил, что США стремились избежать войны между двумя ядерными державами

В начале украинского кризиса американская администрация также хотела сплотить мир и защитить Украину, рассказал президент Соединенных Штатов.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что в начале кризиса на Украине перед ним стояла задача «избежать войны между двумя ядерными державами».

«У меня было две задачи: одна — сплотить мир и защитить Украину, другая — избежать войны между двумя ядерными державами. Сегодня мы сделали и то, и другое», — сказал он.

Байден выступил в понедельник в Госдепартаменте США с прощальной речью по вопросам внешней политики в преддверии передачи полномочий следующему главе вашингтонской администрации Дональду Трампу.

Байден Джо
дипломатия