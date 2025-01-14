Журналистка Панченко: пожары в США помогут сотням людей покинуть Украину

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что у Дональда Трампа никогда не складывались отношения с Владимиром Зеленским, поэтому последнего не пригласили на инаугурацию.