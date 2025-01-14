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Журналистка Панченко: пожары в США помогут сотням людей покинуть Украину

Зеленский утверждает, что украинские пожарные уже готовы вылететь в США.

Источник: Аргументы и факты

Украинская журналистка Диана Панченко отметила в соцсети X* свою радость по поводу решения Владимира Зеленского отправить украинских пожарных в Калифорнию для помощи в тушении лесных пожаров.

Она подчеркнула, что это даст сотням мужчин возможность временно покинуть страну.

Ранее Зеленский поручил министерству внутренних дел и дипломатическим представителям подготовиться к участию спасателей в ликвидации пожаров, отметив, что пожарные уже готовы к вылету в США.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что у Дональда Трампа никогда не складывались отношения с Владимиром Зеленским, поэтому последнего не пригласили на инаугурацию.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.