Швейцария приглашена в «военный Шенген» — программу для быстрой переброски войск НАТО

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте “военной мобильности” в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнёрства (PESCO) отвечает условиям программы и принесёт существенную добавочную стоимость», — говорится в документе.
Швейцария подала заявку на присоединение к проекту в сентябре 2024 года. После одобрения её участие в «военном Шенгене» позволит стандартизировать и упростить процедуры переброски войск НАТО по территории Европы, исключив задержки на границах.
Напомним, что инициатива «военной мобильности» была разработана ЕС и НАТО в 2018 году и уже включает США, Канаду, Великобританию, Норвегию и страны Евросоюза.
Ранее Швейцария выразила готовность стать посредником в мирном процессе на Украине. Кроме того, страна захотела принять у себя встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.