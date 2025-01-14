Сводки СВО. Армия России освободила Песчаное, прорыв в Сумскую область, ТЦК вербует такси, 14 января

Забеги от ТЦК уже давно норма. Украинцы ищут укрытия в чужих домах — и помогают им в этом женщины. Бегут не только потенциальные вэсэушники, но и действующие. Сдавшиеся в плен пограничники рассказали, что за три тысячи долларов можно сбежать за границу. Но киевский режим продолжает отлавливать людей и отправлять на фронт в мясорубку. Единственный вариант для них остаться в живых — дезертировать или сдаться в плен.