Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в немецком городе

В немецком городе Гюстров, расположенном в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нанесли свастику на стены многоквартирного дома, где проживают украинские беженцы.
По данным полиции Ростока, инцидент произошел в ночь на 11 января, но стал известен только спустя несколько дней.
По словам жильцов, в ту ночь был слышен шум, а в окно одной из комнат был брошен камень. Никто из находившихся в доме не пострадал. Утром на стенах здания обнаружили две свастики.
Расследование этого случая передано уголовной полиции.
Ранее сообщалось, как полиция на Украине провела обыски у молодых людей, которые на улице в Киеве слушали русскую музыку.