Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные нарисовали свастику на доме с украинцами в немецком городе

Никто из находившихся в доме не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Гюстров, расположенном в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, неизвестные нанесли свастику на стены многоквартирного дома, где проживают украинские беженцы.

По данным полиции Ростока, инцидент произошел в ночь на 11 января, но стал известен только спустя несколько дней.

По словам жильцов, в ту ночь был слышен шум, а в окно одной из комнат был брошен камень. Никто из находившихся в доме не пострадал. Утром на стенах здания обнаружили две свастики.

Расследование этого случая передано уголовной полиции.

Ранее сообщалось, как полиция на Украине провела обыски у молодых людей, которые на улице в Киеве слушали русскую музыку.