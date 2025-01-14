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В Белоруссии завершаются испытания бронетранспортёра Volat V-2

Volat V-2 поступит в серийное производство.

Испытания бронетранспортёра Volat V-2 проводятся в Белоруссии, сообщает Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета республики.

Речь идёт о государственных испытаниях. Volat V-2 был разработан по заказу ВС страны. Новый бронетранспортёр оснащён защитой от пуль, а также противоминной защитой.

Экипаж состоит из трёх человек. Отделение для десанта вмещает восемь человек.

Боевая масса машины составляет 20 тонн, а мощность дизельного двигателя — 550 лошадиных сил.

Боевая машина имеет модуль «Адунок-БМ30.2», она вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также противотанковым ракетным комплексом «Конкурс-РБ».

После окончания государственных испытаний Volat V-2 поступит в серийное производство.

Напомним, БМП Volat V1 разработан в Белоруссии. Подробности — в материале aif.ru.

Ранее сообщалось, что армия Белоруссии получит разработанный в республике аналог Starlink.