Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова

«Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — написала Захарова.