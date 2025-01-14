Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова

Захарова также привела другую цитату молдавского министра: «Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды».
«Во-первых, я представляю не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде. За каждым словом, сказанным по ситуации в Молдавии, стоят цифры, факты, прямые цитаты. Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — написала Захарова.
Она добавила, что каждый комментарий по ситуации в Молдавии был ответом на русофобскую риторику властей в Кишинёве.
«Молдавским официальным лицам следует прекратить антироссийскую риторику, в основе которой ложь и ненависть», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.