Захарова оценила отказ МИД Молдавии комментировать её заявления

«Глава МИД Молдовы сообщил, что больше не будет комментировать заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, так как она “не представляет дипломатию”: “Любое обвинение, выдвинутое ею против нас, является всего лишь элементом пропаганды”», — написала Захарова в Telegram.