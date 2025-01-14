Reuters: республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии

7 января Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.