Лавров подведет итоги внешнеполитического года на большой пресс-конференции

Хотя состав участников в 2025 году пока не объявлен, обычно мероприятие посещают представители крупнейших российских медиа и аккредитованные иностранные корреспонденты. Для сравнения, в 2024 году на пресс-конференцию аккредитовались около 360 журналистов, представляющих 140 различных изданий.