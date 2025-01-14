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Лавров подведет итоги внешнеполитического года на большой пресс-конференции

Состав участников в 2025 году пока не объявлен.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую ежегодную пресс-конференцию, где подведет итоги работы российской дипломатии за 2024 год и обозначит ключевые направления внешней политики на 2025 год.

Мероприятие традиционно проходит в формате ответов на широкий круг вопросов, которые задают как российские, так и зарубежные журналисты.

Пресс-конференция обычно не ограничивается по времени: в 2023 и 2024 годах она длилась около трех часов. Модератором выступает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вопросы, оставшиеся без ответа, впоследствии рассматриваются министерством в письменной форме.

Хотя состав участников в 2025 году пока не объявлен, обычно мероприятие посещают представители крупнейших российских медиа и аккредитованные иностранные корреспонденты. Для сравнения, в 2024 году на пресс-конференцию аккредитовались около 360 журналистов, представляющих 140 различных изданий.

Ранее в МИД России сообщили, что в Сети распространяется фейковое письмо от якобы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, в котором говорится о невозможности гарантировать безопасность полетов в российском воздушном пространстве.