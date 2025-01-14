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Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Киеве

В городе Сумы на севере Украины после воздушной тревоги тоже прогремел взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве.

Кроме того, во вторник в городе Сумы, расположенном на севере Украины, произошел взрыв, что совпало с объявлением воздушной тревоги.

Информацию об этом передал телеканал «Общественное» через свой Telegram-канал. Согласно данным онлайн-карты, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, тревога охватила всю Сумскую область.

Ранее в Киеве прогремела серия взрывов. После появления информации о происшествии в столице была объявлена воздушная тревога.