Законопроект готов: США собрались выкупить Гренландию у Дании

Республиканские законодатели в Палате представителей США подготовили законопроект, который позволит избранному президенту страны Дональду Трампу начать переговоры с Данией о приобретении Гренландии. Документ, получивший название «Сделаем Гренландию снова великой», был представлен 13 января и уже получил поддержку нескольких конгрессменов. Об этом пишет Reuters.