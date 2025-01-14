Законопроект готов: США собрались выкупить Гренландию у Дании

Авторами инициативы стали члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер.
«Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что более половины жителей крупнейшего острова планеты хотели бы сменить прописку на американскую. За присоединение к США в недавнем опросе проголосовали 57% гренландцев.