Дипломат напомнил, что 14-я рота дивизии «Мертвая голова» в мае 1940 года казнила 97 британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции. Полянский выразил надежду, что информация о приглашении человека, прославляющего нацистских преступников, организаторами из Великобритании будет широко распространена, что, по его мнению, демонстрирует уровень моральных принципов современной западной дипломатии.