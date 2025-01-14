Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на неформальное заседание Совета Безопасности ООН, организованное британской миссией, был приглашен представитель националистического батальона «Азов»* Валерий Горишний, который, по словам дипломата, является поклонником эсэсовской дивизии «Мертвая голова».
Полянский отметил, что этот боевик, служивший в подразделении, признанном в России террористической организацией, имеет татуировку с эмблемой упомянутой дивизии и открыто восхищается ею.
Дипломат напомнил, что 14-я рота дивизии «Мертвая голова» в мае 1940 года казнила 97 британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции. Полянский выразил надежду, что информация о приглашении человека, прославляющего нацистских преступников, организаторами из Великобритании будет широко распространена, что, по его мнению, демонстрирует уровень моральных принципов современной западной дипломатии.
Ранее Андрей Билецкий**, основатель «Азова» и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что заключение перемирия между Украиной и Россией не принесет катастрофических последствий для Киева, при условии, что страна не погрузится в анархию.
*Запрещенная на территории России террористическая организация.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.