Словакия готова организовать встречу Путина и Трампа в Братиславе

Словацкая сторона готова организовать встречу президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.
По его словам, встреча может состояться в столице страны.
«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Напомним, Трамп утверждает, что российский лидер хочет с ним встретиться. По словам республиканца, «стороны уже занимаются организацией такой встречи».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные слова являлись только ответом на «гипотетический» вопрос сотрудников СМИ.
Песков подчеркнул, что к организации контактов можно будет приступить после официального вступления Трампа в должность.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ рассказал, что ряд государств выражает желание выступить местом для предполагаемых переговоров. По его словам, говорить об этом ещё преждевременно.