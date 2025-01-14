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В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

В случае принятия, разрешение вступит в силу с 20 января, когда Трамп должен официально стать президентом после инаугурации.

Источник: Аргументы и факты

Члены Республиканской партии в Конгрессе США представили законопроект, который предоставляет будущему президенту Дональду Трампу полномочия начать переговоры с Королевством Дания о возможной покупке острова Гренландия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Инициатором законопроекта выступил конгрессмен-республиканец Энди Оглс. В тексте указано, что президенту будет разрешено вступить в переговоры с Данией для обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами.

Законопроект предусматривает, что это разрешение вступит в силу 20 января, в день инаугурации Трампа. Если соглашение будет достигнуто, президент обязан предоставить Конгрессу полный пакет документов по сделке в течение пяти дней.

Автор инициативы назвал документ «Вернем Гренландии былое величие» (Make Greenland Great Again), что является отсылкой к знаменитому лозунгу Трампа «Вернем Америке былое величие».

Ранее стало известно, что больше половины жителей Гренландии поддержали присоединение острова к США.