Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв — РИА Новости. Губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес попросила избранного президента США Дональда Трампа отреагировать на слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро об «освобождении» острова, следует из ее заявления в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро», — написала Гонсалес.

Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: «Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди».

Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара — руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке.

Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.

дипломатия