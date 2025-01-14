Губернатор Пуэрто-Рико попросила Трампа отреагировать на слова Мадуро

«Николас Мадуро призвал ко вторжению в Пуэрто-Рико, что является открытой угрозой для США и нашей национальной безопасности. Я направила письмо президенту Дональду Трампу, веря, что его администрация ответит быстро», — написала Гонсалес.
Ранее на закрытии международного фестиваля, посвященного теме борьбы с фашизмом, Мадуро с улыбкой отметил: «Как у севера (США) есть план колонизации, так и нас есть план освобождения, который нам написал Симон Боливар. Еще не решен (вопрос) свободы Пуэрто-Рико, и мы ее добьемся с помощью бразильских войск и (Жозе Инасиу) Абреу-и-Лима впереди».
Генерал Абреу-и-Лима, родившийся в Бразилии, был одним из сподвижников Симона Боливара — руководителя войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в XIX веке.
Пуэрто-Рико с конца XIX века является территорией, подконтрольной США.