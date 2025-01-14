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ХАМАС требует от израильтян выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе

Радикалы хотят получить вывезенное в Израиль тело Синвара в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля вернуть тело своего лидера Яхьи Синвара, который был убит в секторе Газа в октябре 2024 года.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По информации источников, представители ХАМАС хотят включить возврат тела Синвара в первый этап соглашения о прекращении огня. В ответ Израиль якобы потребовал передачи останков своего военнослужащего Хадара Голдина, погибшего в 2014 году в ходе боевых действий в Газе. ХАМАС пока не дал окончательного ответа на это требование и запросил отсрочку до конца недели.

Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил, что Израиль ведет переговоры с посредниками по вопросу высылки из Газы ряда палестинских деятелей, включая младшего брата Синвара, Мухаммеда, а также нескольких заключенных, которых планируют освободить в рамках сделки о перемирии. По данным источников, Израиль настаивает на том, чтобы высланные из Газы лица не могли вернуться в анклав в течение минимум пяти лет. Окончательных данных о возможных странах, куда могут быть высланы лидеры палестинских движений, пока не приводится.

Ранее стало известно, что в секторе Газа у руля палестинского движения ХАМАС встал Мухаммед Синвар — младший брат погибшего от рук израильской армии Яхьи Синвара, который ранее занимал пост главы политбюро ХАМАС.