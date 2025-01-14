ХАМАС требует от израильтян выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе

Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщил, что Израиль ведет переговоры с посредниками по вопросу высылки из Газы ряда палестинских деятелей, включая младшего брата Синвара, Мухаммеда, а также нескольких заключенных, которых планируют освободить в рамках сделки о перемирии. По данным источников, Израиль настаивает на том, чтобы высланные из Газы лица не могли вернуться в анклав в течение минимум пяти лет. Окончательных данных о возможных странах, куда могут быть высланы лидеры палестинских движений, пока не приводится.