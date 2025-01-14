«Крыть нечем»: Захарова нанесла поражение главе МИД Молдавии в словесной дуэли

«А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — сыронизировала Захарова в Telegram.
Представитель МИД РФ добавила, что её комментарии были реакцией на русофобскую риторику, которую активно распространяют молдавские власти. Кроме того, все доводы российской стороны подкреплены фактами и цифрами, а потому представляют собой правду.
А ранее Мария Захарова пристыдила действующего президента США Джо Байдена, который сознался в создании риска ядерной войны с Россией. Она отметила, что заявление американского лидера должно заставить задуматься тех, кто обвинял РФ в якобы «бряцании оружием».