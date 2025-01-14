Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что жители Украины «снесут» Зеленского, если тот попытается снизить возраст мобилизации до 18 лет.
«Если Зеленский попытается снизить мобилизационный возраст до 18 лет — его снесут. При этом, никого нового в армии не появится, потому что молодёжь разбежится ещё быстрее стариков», — заявил он.
Дубинский отметил, что украинские мужчины, спасая своих сыновей, будут убивать сотрудников территориальных центров комплектования.
«Те, кому сегодня 45−50, за своих сыновей просто будут их убивать. И так, рано или поздно, доберутся и до Зеленского», — говорится в публикации депутата в Telegram.
Он также добавил, что «не завидует» сотрудникам ТЦК.
По мнению экспертов, Киев уже готовит жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет. Это связано с требованием Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступающий за мобилизацию с 18 лет, не разрешил своему 18-летнему сыну вступить в ряды Вооружённых сил Украины.