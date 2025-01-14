ГП: идея штрафов за незаконную продажу алкоголя заслуживает внимания

Генеральная прокуратура России считает предложение сенатора Артема Шейкина об увеличении штрафов за повторную незаконную продажу алкоголя заслуживающим внимания.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос сенатора, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Как отметил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, бесконтрольный незаконный оборот алкоголя наносит ущерб экономическим интересам страны и в ряде случаев приводит к трагическим последствиям, включая массовые отравления и летальные исходы. По его мнению, инициатива повышения штрафов за это преступление требует комплексного подхода, поскольку она связана с положениями Кодекса об административных правонарушениях. Для совершенствования мер наказания необходимо тщательно обосновать их недостаточность.
Согласно данным Генпрокуратуры, в первой половине 2024 года количество преступлений, предусмотренных статьей 171.4 УК РФ, сократилось на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (376 случаев против 599). Число лиц, привлеченных за такие деяния, также уменьшилось на 27,2% (с 496 до 361).
Сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что считает необходимым увеличить существующие штрафы минимум в три раза. По его словам, такие меры помогут защитить экономические интересы государства, снизить риск массовых отравлений и более эффективно противодействовать незаконному обороту алкоголя, обеспечивая здоровье и безопасность граждан.
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