ГП: идея штрафов за незаконную продажу алкоголя заслуживает внимания

Как отметил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, бесконтрольный незаконный оборот алкоголя наносит ущерб экономическим интересам страны и в ряде случаев приводит к трагическим последствиям, включая массовые отравления и летальные исходы. По его мнению, инициатива повышения штрафов за это преступление требует комплексного подхода, поскольку она связана с положениями Кодекса об административных правонарушениях. Для совершенствования мер наказания необходимо тщательно обосновать их недостаточность.