Путин упразднил суд в Приморье

Как следует из федерального закона, вопросы осуществления правосудия в Тернейском районе перейдут в юрисдикцию Дальнегорского районного суда. С этой целью в поселке городского типа Терней будет организовано постоянное судебное присутствие, но уже от суда Дальнегорского.