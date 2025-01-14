Путин упразднил суд в Приморье

Как следует из федерального закона, вопросы осуществления правосудия в Тернейском районе перейдут в юрисдикцию Дальнегорского районного суда. С этой целью в поселке городского типа Терней будет организовано постоянное судебное присутствие, но уже от суда Дальнегорского.
Для выполнения организационных мероприятий федеральным законом установлен срок в один год. Документ направлен на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Приморского края.
С постоянным снижением численности населения северное Приморье перестает укладываться в различные государственные нормативы. Ранее Законодательное Собрание Приморского края переименовало Дальнегорский городской округ в Дальнегорский муниципальный округ по критерию плотности населения.