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Путин упразднил суд в Приморье

Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении Тернейского районного суда, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как следует из федерального закона, вопросы осуществления правосудия в Тернейском районе перейдут в юрисдикцию Дальнегорского районного суда. С этой целью в поселке городского типа Терней будет организовано постоянное судебное присутствие, но уже от суда Дальнегорского.

Для выполнения организационных мероприятий федеральным законом установлен срок в один год. Документ направлен на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Приморского края.

С постоянным снижением численности населения северное Приморье перестает укладываться в различные государственные нормативы. Ранее Законодательное Собрание Приморского края переименовало Дальнегорский городской округ в Дальнегорский муниципальный округ по критерию плотности населения.