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Ynet: Израиль не вернёт тело лидера ХАМАС Синвара в рамках сделки по Газе

Движение ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тело Синвара.

Израильская сторона не станет передавать в рамках сделки по Газе тело главы движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает Ynet.

Издание ссылается на заявление источника.

«Израиль не отдаст тело главного террориста Синвара движению ХАМАС в рамках сделки. Этого не произойдёт», — сказал он.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тело Синвара, который был убит ЦАХАЛ в секторе Газа осенью 2024 года.

Представители ХАМАС предложили включить возврат тела в первый этап соглашения о прекращении огня.

По данным Al Hadath, в Израиле в ответ потребовали вернуть останки израильского военного Хадара Голдина.

Ранее в Тегеране был лидер движения ХАМАС Исмаил Хания. В ХАМАС заявили, что удар нанесли израильские военные. Движение возложило ответственность за убийство Хании на Израиль и Соединённые Штаты.

После убийства Хании ХАМАС возглавил Синвар. Израильская сторона также признала его ликвидацию.