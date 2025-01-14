Ynet: Израиль не вернёт тело лидера ХАМАС Синвара в рамках сделки по Газе

Израильская сторона не станет передавать в рамках сделки по Газе тело главы движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает Ynet.
Издание ссылается на заявление источника.
«Израиль не отдаст тело главного террориста Синвара движению ХАМАС в рамках сделки. Этого не произойдёт», — сказал он.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тело Синвара, который был убит ЦАХАЛ в секторе Газа осенью 2024 года.
Представители ХАМАС предложили включить возврат тела в первый этап соглашения о прекращении огня.
По данным Al Hadath, в Израиле в ответ потребовали вернуть останки израильского военного Хадара Голдина.
Ранее в Тегеране был лидер движения ХАМАС Исмаил Хания. В ХАМАС заявили, что удар нанесли израильские военные. Движение возложило ответственность за убийство Хании на Израиль и Соединённые Штаты.
После убийства Хании ХАМАС возглавил Синвар. Израильская сторона также признала его ликвидацию.