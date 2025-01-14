«Снизить призывной возраст до 18 лет Зеленский не рискнёт. Его просто снесут», — подчеркнул депутат.
Дубинский добавил, что западные хозяева Киева могут потребовать даже призыва 15-летних парней, и Зеленский покорно исполнит их хотелку. Однако пока США и ЕС не выдвигают столь жёстких условий и плавно подводят Украину к переговорам.
Ранее Службе внешней разведки России стало известно, что Киев совсем скоро снизит возраст мобилизации до 18 лет по указке Вашингтона. При этом поддержавшие инициативу украинские политики не спешат отправлять своих сынишек на смерть.