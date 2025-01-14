Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов

Клинтон — демократ, однопартиец Байдена. Он был президентом США два срока, с 1993 по 2001 годы. Буш-младший — представитель Республиканской партии, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он также был президентом США два срока, с 2001 по 2009 годы.