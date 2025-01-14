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Байден назвал атомные авианосцы ВМС в честь бывших президентов

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден заявил, что дал имена будущим атомным авианосцам типа «Джеральд Р. Форд» Военно-морских сил (ВМС) США в честь бывших президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего.

Источник: © РИА Новости

«Я с гордостью сообщаю, что следующие два атомных авианосца класса “Джеральд Р. Форд” будут названы в честь двух бывших президентов: Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего», — говорится в его заявлении.

Байден добавил, что лично сообщил об этом бывшим президентам, которые, по его словам, «были глубоко тронуты» данным решением.

«Будущие USS William (Уильям — полная версия имени Билл — ред.) J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83) начнут строиться в ближайшие годы. После завершения они войдут в состав самого способного, гибкого и профессионального флота», — уточнил Байден.

Клинтон — демократ, однопартиец Байдена. Он был президентом США два срока, с 1993 по 2001 годы. Буш-младший — представитель Республиканской партии, сын 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он также был президентом США два срока, с 2001 по 2009 годы.