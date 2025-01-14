Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

Правоохранители США используют инструменты искусственного интеллекта в качестве кратчайшего пути к задержанию подозреваемых без других доказательств.

Источник: Аргументы и факты

По данным Washington Post, правоохранительные органы США начали активно использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и задержания подозреваемых, что привело к ошибочным арестам и игнорированию очевидных улик.

По информации издания, несколько полицейских департаментов по всей стране использовали системы распознавания лиц для идентификации подозреваемых, не имея других доказательств их причастности к преступлениям.

15 полицейских отделений из 12 штатов задерживали людей, основываясь только на совпадениях, полученных с помощью ИИ, без независимых подтверждений. В некоторых случаях эти действия противоречили внутренним инструкциям, требующим наличия дополнительных доказательств, подтверждающих результаты работы ИИ.

Расследование показало, что в результате применения технологий распознавания лиц было совершено по крайней мере восемь ложных задержаний. В отдельных случаях полиция не проверяла алиби задержанных, не учитывала отпечатки пальцев и ДНК, которые указывали на других людей, а также игнорировала ложные свидетельские показания. Более того, в одном случае правоохранители арестовали беременную женщину, обвиняя ее в угоне автомобиля, несмотря на то, что ни показания свидетелей, ни видеозаписи не подтверждали её причастность.

Согласно предположениям Washington Post, реальный масштаб проблемы может быть гораздо более серьезным, так как данные о таких ошибочных задержаниях редко публикуются. Большинство штатов не обязывают следователей сообщать о случаях использования ИИ в подобных расследованиях, что затрудняет точное определение масштаба проблемы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что развитые технологии не облегчат жизнь поколения Бета.