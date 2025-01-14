Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

По данным Washington Post, правоохранительные органы США начали активно использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для поиска и задержания подозреваемых, что привело к ошибочным арестам и игнорированию очевидных улик.
По информации издания, несколько полицейских департаментов по всей стране использовали системы распознавания лиц для идентификации подозреваемых, не имея других доказательств их причастности к преступлениям.
15 полицейских отделений из 12 штатов задерживали людей, основываясь только на совпадениях, полученных с помощью ИИ, без независимых подтверждений. В некоторых случаях эти действия противоречили внутренним инструкциям, требующим наличия дополнительных доказательств, подтверждающих результаты работы ИИ.
Расследование показало, что в результате применения технологий распознавания лиц было совершено по крайней мере восемь ложных задержаний. В отдельных случаях полиция не проверяла алиби задержанных, не учитывала отпечатки пальцев и ДНК, которые указывали на других людей, а также игнорировала ложные свидетельские показания. Более того, в одном случае правоохранители арестовали беременную женщину, обвиняя ее в угоне автомобиля, несмотря на то, что ни показания свидетелей, ни видеозаписи не подтверждали её причастность.
Согласно предположениям Washington Post, реальный масштаб проблемы может быть гораздо более серьезным, так как данные о таких ошибочных задержаниях редко публикуются. Большинство штатов не обязывают следователей сообщать о случаях использования ИИ в подобных расследованиях, что затрудняет точное определение масштаба проблемы.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая высказала мнение, что развитые технологии не облегчат жизнь поколения Бета.