Следователи в США ищут преступников с помощью ИИ

Расследование показало, что в результате применения технологий распознавания лиц было совершено по крайней мере восемь ложных задержаний. В отдельных случаях полиция не проверяла алиби задержанных, не учитывала отпечатки пальцев и ДНК, которые указывали на других людей, а также игнорировала ложные свидетельские показания. Более того, в одном случае правоохранители арестовали беременную женщину, обвиняя ее в угоне автомобиля, несмотря на то, что ни показания свидетелей, ни видеозаписи не подтверждали её причастность.