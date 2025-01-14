Эксперт Степанов допустил, что США в будущем разместят в Гренландии ЯО

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Переход Гренландии под контроль США позволит Вашингтону разместить там носители высокоточного и ядерного оружия без действующих ограничений. Об этом заявил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«С 2004 года действует поправка властей Гренландии об ограничении Пентагона одной базой на острове (на Севере Гренландии располагается военная база Питуффик — прим. ТАСС). В случае перехода острова под управление США высока вероятность размещения мультидоменных оперативных групп с высокоточным оружием, в том числе перспективными гиперзвуковыми комплексами Dark Eagle, а также военно-морской базы под атомные подводные лодки класса Вирджиния, а также проекта SSNX с гиперзвуковыми ракетами морского базирования», — сказал он.
Эксперт напомнил, что после инцидента с крушением бомбардировщика Б-52 с термоядерными авиабомбами на борту в 1968 году Дания запретила США хранить на базе Туле (старое название базы Питуффик) ядерное оружие, а также обеспечивать энергетическое сопровождение с использованием атомного реактора военной исследовательской станции Camp Century в 240 км к востоку от нее. «Сейчас же инфраструктура под F-35 уже создана, на круглогодичное функционирование базы Питуффик выделено порядка $4 млрд. Санкцию на ядерное оружие Вашингтон сможет дать после взятия острова под свою юрисдикцию», — отметил Степанов.
Кроме того, эксперт напомнил, что Копенгагеном был введен запрет на добычу газа, нефти и урана из-за мер в сфере экологической безопасности. При этом, по оценкам Геологической службы США, запасы газа в Гренландии составляют 30% от мировых неразведанных запасов, а из-за таяния ледяного щита доступ к ним будет упрощен.
7 января Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.