«Рёнхап»: Пхеньян запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап».
Агентство ссылается на заявление южнокорейских военных.
«КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. Кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты показало Центральное телеграфное агентство Кореи.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что главная цель разработки новой гиперзвуковой ракеты заключается в самообороне, а не в наступательных намерениях.
Он отметил, что новая ракета предназначена для надежного сдерживания любых противников Пхеньяна в Азиатско-Тихоокеанском регионе.