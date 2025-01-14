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Кирби: В Катаре началось обсуждение деталей сделки по урегулированию в Газе

Представители Израиля и Палестины приступили к обсуждению деталей сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа. Подробностями переговоров делегаций в Катаре с CNN поделился координатор по коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Источник: Life.ru

«Прямо сейчас переговорщики находятся на уровне обсуждения нюансов сделки», — отметил американский политик.

По словам отставного контр-адмирала, стороны обсуждают число подлежащих освобождению палестинских заключённых и заложников, которых удерживает ХАМАС. Также делегаты назначают время для обмена людьми и точные детали вывода подразделений ЦАХАЛ с территории палестинского анклава.

Напомним, что новый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе стартовал 3 января. А уже 13 числа Израиль и ХАМАС получили итоговый вариант соглашения.