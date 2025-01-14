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КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

СЕУЛ, 14 янв — РИА Новости. КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Источник: Korean Central News Agency

Ранее агентство Рёнхап передавало, что неопознанный снаряд полетел в сторону Японского моря.

«Наши военные сегодня, 14 января, вторник, примерно в 9:30 (3:30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного. — Прим. ред.) моря», — говорится в заявлении.

Сообщается, что военные усилили наблюдение и контроль за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков. Также подчеркивается, что они поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют полную боевую готовность.