В отношении красноярского бизнесмена Владимира Егорова возбудили еще одно уголовное дело

Установлено, что в 2022 году компания заключила с МКУ «УКС город Лесосибирск» муниципальные контракты стоимостью около 6 млрд рублей на строительство 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения людей из ветхого и аварийного жилого фонда. В качестве аванса администрация города перечислила 4,7 млрд рублей, после чего строительная компания приступила к выполнению работ.