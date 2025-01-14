В отношении красноярского бизнесмена Владимира Егорова возбудили еще одно уголовное дело

Об этом сегодня сообщили в СК.
Установлено, что в 2022 году компания заключила с МКУ «УКС город Лесосибирск» муниципальные контракты стоимостью около 6 млрд рублей на строительство 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения людей из ветхого и аварийного жилого фонда. В качестве аванса администрация города перечислила 4,7 млрд рублей, после чего строительная компания приступила к выполнению работ.
Так как микрорайон возводился в болотистой местности, согласно проектно-сметной документации подрядчику необходимо было отсыпать участок определенной песчано-гравийной смесью, но он пошел на хитрость.
«Генеральный директор и единственный учредитель ООО “УСК Сибиряк” с целью хищения денежных средств снизил затраты на строительство объекта, частично заменив предусмотренную ПГС на более дешевый материал. После чего подозреваемый обеспечил внесение заведомо ложных сведений в отчетные документы, тем самым совершив хищение бюджетных денежных средств на сумму более 163 млн рублей. Указанными деньгами учредитель ООО “УСК Сибиряк” распорядился по своему усмотрению», — рассказали в СК.
После возведения жилого комплекса были выявлены нарушения, связанные с подтоплением подвальных помещений домов. Теперь экспертам предстоит определить техническое состояние многоквартирных домов и их пригодность для проживания.
Напомним, также сейчас расследуется уголовное дело по обвинению Владимира Егорова в мошенничестве при строительстве переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе города Красноярска. Сам бизнесмен находится под стражей. В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство.
Также в СИЗО находится младший сын бизнесмена Антон Егоров — его подозревают в мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода. А в 2021 году задерживали старшего сына Владимира Егорова — Константина — в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве при строительстве краевой клинической больницы.