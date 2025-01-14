Североатлантический альянс может организовать провокацию на «северных границах» Российской Федерации после урегулирования украинского конфликта, заявил профессор из Финляндии Туомас Малинен.
«Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за этот конфликт, а Трамп добьётся мира на Украине, то эскалация не остановится там. В определённый момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — заявил он.
Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт отметил, что именно для данной провокации НАТО специально «разгоняет антироссийскую истерию» на территории Финляндии. По его словам, для многих финнов вооружённый конфликт с соседним государством «уже кажется неизбежным».
«Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине», — сказал Малинен.
В РФ неоднократно заявляли, что у западных границ страны фиксируется беспрецедентная активность альянса. В МИД подчеркнули, что российская сторона остаётся открытой к диалогу с НАТО. При этом он должен осуществляться на равноправной основе, а западным государствам следует отказаться от курса на «милитаризацию» континента.
Ранее сообщалось, что Финляндия начала двухэтапные учения на границе с РФ.