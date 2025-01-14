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Профессор Малинен: НАТО может начать конфликт с РФ на севере

По его словам, Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине.

Североатлантический альянс может организовать провокацию на «северных границах» Российской Федерации после урегулирования украинского конфликта, заявил профессор из Финляндии Туомас Малинен.

«Если глубинное руководство НАТО действительно выступает за этот конфликт, а Трамп добьётся мира на Украине, то эскалация не остановится там. В определённый момент они могут решить, что им нужна провокация, чтобы начать конфликт с Россией на севере», — заявил он.

Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт отметил, что именно для данной провокации НАТО специально «разгоняет антироссийскую истерию» на территории Финляндии. По его словам, для многих финнов вооружённый конфликт с соседним государством «уже кажется неизбежным».

«Финляндия — это часть продолжения конфликта на Украине», — сказал Малинен.

В РФ неоднократно заявляли, что у западных границ страны фиксируется беспрецедентная активность альянса. В МИД подчеркнули, что российская сторона остаётся открытой к диалогу с НАТО. При этом он должен осуществляться на равноправной основе, а западным государствам следует отказаться от курса на «милитаризацию» континента.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала двухэтапные учения на границе с РФ.

НАТО