Мирошник: РФ устанавливает новые факты применения ВСУ отравляющих веществ

Мирошник уточнил, что речь идет о таких запрещенных веществам, как хлорпикрин и вещества на основе синильной кислоты, которые включены в список под запретом по Конвенции ОЗХО. Вдобавок к этому, были зафиксированы случаи использования ВСУ снарядов с газом CS, который применяется полицией для разгона протестующих. Этот газ вызывает раздражение глаз и затруднение дыхания. Например, такие гранаты, произведенные в США, были найдены в арсенале украинских боевиков в Мариуполе и Артемовске.