В Узбекистане госслужащие будут сдавать психофизический тест на коррупцию

Система, получившая название «Проверка добросовестности» (Integrity Check), будет включать оценку ценностей, поведения и действий чиновников. Её цель — выявить риски коррупции и конфликты интересов. Предложено два формата использования: целевая проверка при трудоустройстве в государственные органы и выборочная проверка сотрудников, чья работа связана с высоким коррупционным риском.
Для проверки планируется применять психофизиологические тесты и полиграф. По результатам анализа возможно применение дисциплинарных мер, включая отказ в приёме на работу или увольнение.
Разработчики системы уверены, что её внедрение поможет очищать государственную службу от нечестных сотрудников и формировать кадры, ориентированные на служение обществу.