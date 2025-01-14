В Узбекистане госслужащие будут сдавать психофизический тест на коррупцию

Система, получившая название «Проверка добросовестности» (Integrity Check), будет включать оценку ценностей, поведения и действий чиновников. Её цель — выявить риски коррупции и конфликты интересов. Предложено два формата использования: целевая проверка при трудоустройстве в государственные органы и выборочная проверка сотрудников, чья работа связана с высоким коррупционным риском.