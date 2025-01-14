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В Узбекистане госслужащие будут сдавать психофизический тест на коррупцию

В Узбекистане планируется внедрить систему проверки склонности госслужащих к коррупции. Эту инициативу представил глава Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов, сообщает El.kz со ссылкой на politik.uz.

Источник: EL.kz

Система, получившая название «Проверка добросовестности» (Integrity Check), будет включать оценку ценностей, поведения и действий чиновников. Её цель — выявить риски коррупции и конфликты интересов. Предложено два формата использования: целевая проверка при трудоустройстве в государственные органы и выборочная проверка сотрудников, чья работа связана с высоким коррупционным риском.

Для проверки планируется применять психофизиологические тесты и полиграф. По результатам анализа возможно применение дисциплинарных мер, включая отказ в приёме на работу или увольнение.

Разработчики системы уверены, что её внедрение поможет очищать государственную службу от нечестных сотрудников и формировать кадры, ориентированные на служение обществу.