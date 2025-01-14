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Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Зеленскому перестать подчиняться США

Политик отреагировал на решение главы киевского режима подготовить украинских спасателей к отправке на тушение пожаров в Калифорнии.

Источник: Аргументы и факты

Мик Уоллес, бывший депутат Европарламента, выразил свою точку зрения в соцсети X*, призвав Владимира Зеленского перестать выполнять указания Запада.

Политик прокомментировал решение украинского политика отправить спасателей в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами, предложив ему отказаться от роли, которую, по его мнению, играет Украина в интересах США, и прекратить участие в войне, которая, по его словам, несет жертвы среди обычных украинцев.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко выразила свою радость по поводу решения Владимира Зеленского отправить украинских пожарных в Калифорнию для помощи в тушении лесных пожаров. Она подчеркнула, что это даст сотням мужчин возможность временно покинуть страну.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.