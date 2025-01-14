Политик прокомментировал решение украинского политика отправить спасателей в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами, предложив ему отказаться от роли, которую, по его мнению, играет Украина в интересах США, и прекратить участие в войне, которая, по его словам, несет жертвы среди обычных украинцев.